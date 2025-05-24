Полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа во Владикавказе

Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выпала из окна 12-го этажа, но выжила. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Республике Северная Осетия — Алания в своем Telegram-канале.
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