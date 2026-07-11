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Русская Семёрка

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Почему лисички не бывают червивыми

Каждый, кто хоть раз выбирался в лес с корзинкой, знает: лисичка — гриб безупречный. Пока подберезовики и сыроежки приходится резать и рассматривать на свет, отбрасывая изъеденные ходами экземпляры, лисички можно класть в лукошко не глядя.

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