Почему лисички не бывают червивыми

Каждый, кто хоть раз выбирался в лес с корзинкой, знает: лисичка — гриб безупречный. Пока подберезовики и сыроежки приходится резать и рассматривать на свет, отбрасывая изъеденные ходами экземпляры, лисички можно класть в лукошко не глядя.