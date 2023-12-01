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Современное искусство

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Weather Photographer of the Year 2023

Weather Photographer of the Year 2023

 Каждый год Королевское метеорологическое общество присуждает награду "Лучший фотограф года по версии Standard Chartered Weather"© Colin Heggie (Великобритания) «Перламутровое облако (и инверсионный след)».

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