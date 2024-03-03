Депутат от АдГ: разговор военных ФРГ показывает близость к эскалации на Украине

Депутат бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен заявил, что перехваченный разговор немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии