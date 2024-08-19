В Губкинском водители получили административный арест за неуплату штрафов

В Губкинском арестовали водителей, не оплативших штрафы за нарушение ПДД. 19 августа мировые судьи рассмотрели административные дела двух местных жителей и вынесли восемь постановлений о привлечении их к ответственности.
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