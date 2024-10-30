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Царьград

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"У Шойгу теперь всё плохо": Кто заказал экс-министра обороны?

"У Шойгу теперь всё плохо": Кто заказал экс-министра обороны?

С начала года на скамье подсудимых или в СИЗО оказались многие высокопоставленные чиновники Минобороны.

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Комментарии
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S
Sobering
Достаточно знать кое-какие факты из жизни Шойгу и как его пытались настроить против Путина и вербовать посредством награждения Мальтийским орденом.  Шойгу ставленник одной из властных группировок, и, соответственно, он может от этой группировки что-то контролировать, но самостоятельную игру вести не может. Поэтому, с точки зрения влияния, Шойгу сильно потерял, а не выиграл в повышении до секретаря совбеза.
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6 час.
Eduard
Он молодец,а воруют все!
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4 час.
тн
татьяна неструева
шойгу  вор .  еще еще  в МЧС занимался тем же  .но сажали его замов  .
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4 час.

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