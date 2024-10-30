"У Шойгу теперь всё плохо": Кто заказал экс-министра обороны?

S

Sobering

Достаточно знать кое-какие факты из жизни Шойгу и как его пытались настроить против Путина и вербовать посредством награждения Мальтийским орденом. Шойгу ставленник одной из властных группировок, и, соответственно, он может от этой группировки что-то контролировать, но самостоятельную игру вести не может. Поэтому, с точки зрения влияния, Шойгу сильно потерял, а не выиграл в повышении до секретаря совбеза.