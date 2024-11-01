Схема введения прикорма по новым правилам: что изменилось

Детские врачи теперь следуют не рекомендациям ВОЗ, а пунктам нацпрограммы, принятой Союзом педиатров РФ фото: Getty ImagesКогда младенцу исполняется пять-шесть месяцев, наступает время знакомить его со «взрослой» едой.
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