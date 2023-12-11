Овечкин продолжает улучшать показатели личной статистики в НХЛ

Очередная голевая передача, сделанная российским хоккеистом в матче «Вашингтона» с «Чикаго», позволила ему вплотную приблизиться по этому показателю к знаменитому коллеге Джерому Игинле, отмечает championat.
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