Sohu: Путин направил Новака в КНР, почуяв неладное

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
О чем?
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10 час.
ИО
Игорь Осокин
Газ почти за дарма продаем, им всё равно дорого, электричество по шестьдесят копеек за киловат продаем, им дорого, может пора в России по таким ценам для людей торговать, балон газа заправить больше тысячи отдай.
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8 час.
Александр
Ну в ответ тоже получаем недорогие, но нужные товары
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8 час.

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