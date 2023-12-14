Глава Российской Федерации Владимир Путин поразил Пекин, отправив 20 представителей на переговоры в Китайскую Народную Республику.
Sohu: Путин направил Новака в КНР, почуяв неладное
Комментарии
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Валерий Ворожищев
О чем?
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10 час.
ИО
Игорь Осокин
Газ почти за дарма продаем, им всё равно дорого, электричество по шестьдесят копеек за киловат продаем, им дорого, может пора в России по таким ценам для людей торговать, балон газа заправить больше тысячи отдай.
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8 час.
Александр
Ну в ответ тоже получаем недорогие, но нужные товары
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8 час.
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