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Секреты советских розеток: почему их вешали так высоко

Секреты советских розеток: почему их вешали так высоко

Строительные нормы Советского Союза кардинально отличались от нынешних. Многие решения, которые до сих пор встречаются в старых домах, вызывают недоумение у современных жильцов.

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