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«Максим, уже записался добровольцем на фронт?»: Галкин* и Пугачева получили сотни «добрых напутствий»

«Максим, уже записался добровольцем на фронт?»: Галкин* и Пугачева получили сотни «добрых напутствий»

Фото: социальные сети После обострения израильско-палестинского конфликта у многих возник вопрос: а что будет с теми российскими звездами, которые после начала СВО перебрались в Израиль со словами, что они против военных действий.

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