«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд, Джокович в финале «Уимблдона», Ди Мария в «Ювентусе», Капризова не пускают в США и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем в выходные вместе с нашим дайджестом ☀️, подводим итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
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