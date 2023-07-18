АвтоМотив

16 подписчиков

1966 Pontiac GTO Tri-Power

1966 Pontiac GTO Tri-Power

Pontiac GTO с любовью вспоминают как второе по известности достижение Джона Делориана, после, конечно, DMC-12, который, хотя и был уже известен, стал платиновым знаменитостью благодаря запоминающимся появлениям в серии фильмов «Назад в будущее».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх