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Более 400 россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа

Более 400 россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа

Число граждан, изъявивших желание покинуть сектор Газа, превысило 550. Среди них около 400 россиян. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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