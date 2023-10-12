Более 400 россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа

Число граждан, изъявивших желание покинуть сектор Газа, превысило 550. Среди них около 400 россиян. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
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