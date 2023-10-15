WADA наказало более 220 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло приговоры 222 российским атлетам, руководствуясь данными московской лаборатории (LIMS), по 145 делам расследования все еще ведутся, заявил глава организации Витольд Банька.
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