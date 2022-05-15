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«Надеюсь, однажды Лео сможет вернуться в «Барсу». Отец Месси прилетел в Барселону

Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону. Журналисты застали Хорхе Месси в аэропорту Эль-Прат, и он сказал им: «Надеюсь, однажды Лео сможет вернуться в «Барселону».

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