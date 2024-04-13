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Петербургский дневник

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Жители Красногвардейского района Петербурга поздравили свой район с днем рождения

Жители Красногвардейского района Петербурга поздравили свой район с днем рождения

Сегодня ему 51 год Сегодня Красногвардейскому району Петербурга исполняется 51 год. Местные жители записали видеопоздравление любимому району, а глава администрации Ольга Козлова сказала несколько теплых слов.

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