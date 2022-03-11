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Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.

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