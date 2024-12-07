«Сонное табу мусульман»: в какой позе им запрещено спать

Правоверные мусульмане, живущие по нормам религиозных писаний, таких как Коран и Сунна, и почитающие хадисы, то есть предания, повествующие о словах и деяниях пророка Мухаммада, знают, что нельзя спать на животе.
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