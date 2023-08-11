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Крикунов о натурализации: «Обход лимита, естественно. Минус – пропадают места для молодых россиян»

В сезоне-2023/24 российские клубы могут вносить в заявку на матчи КХЛ не более 3 иностранных игроков (ранее – не более 5).

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