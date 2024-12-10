Радомир Маркуш 9 декабря 2024 г., 16:59 До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры С фронта приходят сообщения об успешном наступлении армии России на Покровском/Красноармейском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии