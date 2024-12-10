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Русский Днепропетровск

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Битва за Покровск: Бандеровцы скулят, ожидая удара по валютному карману

Радомир Маркуш 9 декабря 2024 г., 16:59   До последней шахты олигарха Ахметова остались считанные километры С фронта приходят сообщения об успешном наступлении армии России на Покровском/Красноармейском направлении.

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