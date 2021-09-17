Непутевые заметки

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7 фантастических мест планеты, в которых можно погибнуть за красоту

7 фантастических мест планеты, в которых можно погибнуть за красоту

Всем известна поговорка «увидеть Париж и умереть». Но какой бы ни была столица Франции, по степени опасности она вряд ли может соперничать с другими достопримечательностями мира.

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