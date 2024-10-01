Лидера азербайджанской диаспоры лишают гражданства РФ

а если вслушаться в названии статьи - лидера азербайджанской диаспоры лишают российского гражданства - да тур с ним проживём!

Valentina hohlova

неужели началось! ГОсподь услышал наши молитвы. Только бы доводили до конца. а то снова вступятся за убийц и террористов и взяточников бюль бюль аглы и всё спустят на тормоза.