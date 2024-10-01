Надеемся, что процесс пойдёт Лидера азербайджанской диаспоры в Архангельской области Тарлана Госымова, который строил мечеть для мигрантов, лишили гражданства РФ за преступление связанное с национальной безопасностью России.
Лидера азербайджанской диаспоры лишают гражданства РФ
Комментарии
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НН
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а если вслушаться в названии статьи - лидера азербайджанской диаспоры лишают российского гражданства - да тур с ним проживём!
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7 час.
Василий Целовальников
Очень правильный ход, со стороны РФ!!!
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6 час.
Valentina hohlova
неужели началось! ГОсподь услышал наши молитвы. Только бы доводили до конца. а то снова вступятся за убийц и террористов и взяточников бюль бюль аглы и всё спустят на тормоза.
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1 час.
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