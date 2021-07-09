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Все величие СССР можно объяснить одной простой таблицей

Все величие СССР можно объяснить одной простой таблицей

Новости из мира экономики продолжают выглядеть печально: вот банк «Открытие» провел опрос и выяснил, что россиянам надо не менее 80 тысяч для достойной жизни (в то время как средний доход на человека в России — примерно 35 тысяч рублей), а вот ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 68% населения страны ожидает сокращения доходов в будущем, а вот Росстат «обрадовал» тем, что реальные доходы населения за один лишь первый квартал 2021 года упали на 3,6%, а вот Headhunter выяснил, что 25% населения живут в нужде, а еще 39% дохода хватает лишь для обеспечения базовых потребностей, а вот Авито сообщило, что цены на недвижимость продолжают расти (в частности, в крупнейших городах страны за первые месяцы этого года они поднялись на 8%) и так далее… Не стоит удивляться, что на таком фоне в российском обществе растет запрос на социально-экономическую справедливость и благополучие.

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