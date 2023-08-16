"Страшные люди с севера" бросили вызов Западу. США и Европа напуганы. Россия получила уникальный шанс, и необходимо воспользоваться им прямо сейчас, заявил Олег Царёв.
"Страшные люди с севера" бросили вызов Западу: Россия получила уникальный шанс
Комментарии
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александр селезнев
Ещё бы всё имущество забрали бы у этих потаниных, усмановых и им подобных. Народ советский своим горбом создавал предприятия, а эти хапуги всё себе пригребли. Проверить их, и под суд с расстрелом их и их сообщников, да и семейки их выслать до Магадана с чемоданчиком трусов и носков.
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13 час.
лина любимцева
США и Запад действуют по всем известному принципу в отношении "российских олигархов": "ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ"... Ну что же... Как пришло, так и ушло!! Пусть эти фридманы теперь хоть повессяца...
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13 час.
лл
лина любимцева
КАК же отобрать?... Ага... А как же быть в отношении стойкого и принципиального мнения российского руководства, что "частная собственность - СВЯЩЕННАЯ КОРОВА"? Неприкасаемая...
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13 час.
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