"Страшные люди с севера" бросили вызов Западу: Россия получила уникальный шанс

александр селезнев

Ещё бы всё имущество забрали бы у этих потаниных, усмановых и им подобных. Народ советский своим горбом создавал предприятия, а эти хапуги всё себе пригребли. Проверить их, и под суд с расстрелом их и их сообщников, да и семейки их выслать до Магадана с чемоданчиком трусов и носков.