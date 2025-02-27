Московские компании предложили гурманам новые десерты

Столичные предприятия снабжают качественными продуктами как российский, так и внешний рынок. Они предлагают потребителям широкий ассортимент товаров: от малины в шоколаде и премиального мороженого до овощных бульонов.
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