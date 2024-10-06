Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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РФ устроила в Крыму «Хатынь»! – террорист-меджлисовец в ПАСЕ переплюнул Геббельса

РФ устроила в Крыму «Хатынь»! – террорист-меджлисовец в ПАСЕ переплюнул Геббельса

Политнавигатор Верхушка запрещенного меджлиса продолжает торговать на международных площадках депортацией крымско-татарского народа, уверяя в продолжении сталинской политики в отношении крымских татар в российском Крыму.

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