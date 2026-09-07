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Победа «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт стала исторической: реакция Берлина и прогнозы экспертов

Пар­тия «Аль­тер­на­ти­ва для Гер­ма­нии» (АдГ) одер­жа­ла убе­ди­тель­ную побе­ду на земель­ных выбо­рах в Сак­со­нии-Анхальт, набрав 43,8% голо­сов.

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