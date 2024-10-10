На Алтае гражданину Таджикистана предъявили обвинение в финансировании терроризма

Сейчас молодой человек находится под стражей В Алтайском крае 19-летнему гражданину Республики Таджикистан предъявили обвинение в финансировании терроризма на сумму 10 тысяч рублей, сообщает региональный СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии