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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае гражданину Таджикистана предъявили обвинение в финансировании терроризма

На Алтае гражданину Таджикистана предъявили обвинение в финансировании терроризма

Сейчас молодой человек находится под стражей В Алтайском крае 19-летнему гражданину Республики Таджикистан предъявили обвинение в финансировании терроризма на сумму 10 тысяч рублей, сообщает региональный СК.

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