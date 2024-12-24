Прошло исследование: ученые научились превращать раковые клетки в здоровые

Ученые провели исследование и нашли способ вернуть раковые клетки в здоровое состояние.Специалисты Корейского передового института науки и технологий выяснили, что существуют молекулярные переключатели, которые помогают возвращать раковые клетки в состояние, максимально приближенное к здоровому.