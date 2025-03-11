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Донецкая группа новостей

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В результате массовой атаки БПЛА есть 1 погибший и 2 пострадавших среди сотрудников компании "Мираторг" в Домодедово.Video: Видео от Донецкая группа н...

В результате массовой атаки БПЛА есть 1 погибший и 2 пострадавших среди сотрудников компании "Мираторг" в Домодедово.Video: Видео от Донецкая группа н...

В результате массовой атаки БПЛА есть 1 погибший и 2 пострадавших среди сотрудников компании "Мираторг" в Домодедово.

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