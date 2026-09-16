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Планы Маска по «саморастущему городу» на Луне уже упираются в физический предел

Планы Маска по «саморастущему городу» на Луне уже упираются в физический предел

1 млрд тонн лунной воды не хватит для устойчивого существования крупного поселения ни при каком разумном сценарии Пока Илон Маск обещает построить «саморастущий город» на Луне менее чем за 10 лет, группа из Смитсоновской астрофизической обсерватории подсчитала, сколько воды может дать Луна поселенцам, — и пришла к выводу, что город-миллионник при самой жёсткой экономии исчерпает весь доступный запас примерно за 100 лет.

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