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Российский истребитель отключил всю электронику «кораблику» США, теперь они требуют – публичного извинения

Российский истребитель отключил всю электронику «кораблику» США, теперь они требуют – публичного извинения

Всё начиналось, как в учебнике математики в задачах на скорость, расстояние и время. Из пункта А и пункта Б навстречу друг другу вышли самолёт РФ и эсминец США.

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