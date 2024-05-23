Минобороны РФ показало кадры сдачи в плен солдат погранслужбы Украины

Минобороны РФ 23 мая показало кадры с военнослужащими 4-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины, взятыми в плен военнослужащими российской группировки войск «Север» в ходе боевых действий по освобождению населенного пункта Красное в Харьковской области.
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