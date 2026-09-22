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Царьград

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В Краснодаре 22 сентября на 5 часов отключат воду в центре города

В Краснодаре 22 сентября на 5 часов отключат воду в центре города

В Центральном округе Краснодара 22 сентября с 10:00 до 15:00 приостановят подачу воды по восьми адресам, включая улицы Суворова и Железнодорожную, из-за плановых работ.

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