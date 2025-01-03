Страшная месть за побеждённую Украину: Запад решился на немыслимое

Правильно написано - "Запад уже по факту потерпел поражение на всех остальных фронтах — военном, экономическом, идеологическом и политическом". Что осталось - только государственный терроризм. И их задача вызвать Россию на такие же террористические акты. Пока есть ещё "остатки" международного права, нужно использовать возможности обращения к странам мира. Пусть вспомнят чем закончился для США Вьетнам и как они драпали из Афганистана.

ВН

Валерий Николаевич

Ребятишки на Западе трендят о силе России, о том, что она давит по всему фронту и вот-вот вступит на территорию ЕС и работают практически в унисон с МО, которые нашим СМИ разрешают писать только о пораженных целях ВСУ, о их потерях, о хохловом истощении и никогда о наших потерях не только людских, но в технике. И возникает полное впечатление, что ВСУ давно хана и на очереди Европа. Вот только с Курской областью непонятки, почему каждый день там успехи, а бои все не прекращаются? Но в Европе, похоже люди реально напуганы российским вторжением, что и хотели тамошние урсулы и прочие фон дер бляйны