Стало известно, кем были погибшие при атаке ВСУ на Крым прохожие

При ракетном ударе убиты двое человек.Двое прохожих, погибших в результате ракетной атаки ВСУ по Симферопольскому району Крыма в ночь на 24 мая, были обычными строителями, которые возвращались домой после работы.
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