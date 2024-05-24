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Царьград

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Стало известно, кем были погибшие при атаке ВСУ на Крым прохожие

Стало известно, кем были погибшие при атаке ВСУ на Крым прохожие

При ракетном ударе убиты двое человек.Двое прохожих, погибших в результате ракетной атаки ВСУ по Симферопольскому району Крыма в ночь на 24 мая, были обычными строителями, которые возвращались домой после работы.

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