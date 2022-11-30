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США намерены добиться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ

США намерены добиться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ

Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы. Такой цели планируют добиться в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телеканалом NBC 30 ноября.

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