США намерены добиться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ

Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы. Такой цели планируют добиться в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телеканалом NBC 30 ноября.
Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы. Такой цели планируют добиться в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телеканалом NBC 30 ноября.
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