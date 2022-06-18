Фернандо Алонсо: «Буду атаковать Ферстаппена в первом повороте»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался после второго места в квалификации к Гран-при Канады. Алонсо уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену на подсыхающей трассе.
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