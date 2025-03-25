📹❗️Мощнейшая вторичная детонация была зафиксирована в районе Научно-производственного центра систем автоматического управления и регулирования ПАО "Сумского научно-производственного объединения им.
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📹❗️Мощнейшая вторичная детонация была зафиксирована в районе Научно-производственного центра систем автоматического управления и регулирования ПАО "Сумского научно-производственного объединения им.