Сын Агаты Муцениеце хочет провести лето с мамой и сестрой

Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный через суд пытались определить место проживания их сына. В итоге Тимофей остался жить с отцом и его новой семьей, однако сам он хотел бы провести отпуск с матерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии