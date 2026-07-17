Кишечную инфекцию нашли у четверых юнармейцев, которым стало плохо в метро

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили наличие острой кишечной инфекции у группы подростков, которые накануне почувствовали резкое недомогание в метро и были экстренно доставлены в больницы .
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