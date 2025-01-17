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Свое жилье - несбыточная мечта: есть ли изменения на рынке недвижимости?

Свое жилье - несбыточная мечта: есть ли изменения на рынке недвижимости?

В 2024 году ипотечные ставки достигли рекордных значений: в ноябре средний процент по кредитам без государственной поддержки составил 23–25%, а максимальные значения достигли 32,6%.

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