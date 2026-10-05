Легендарный в прошлом футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Галф Юнайтед» из Дубая (ОАЭ) Андрес Иньеста порассуждал о возможность вернуться работать в каталонский клуб.
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