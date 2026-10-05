SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Иньеста — о возвращении в «Барселону» в качестве тренера: «Я не держу это в голове как цель»

Иньеста — о возвращении в «Барселону» в качестве тренера: «Я не держу это в голове как цель»

Легендарный в прошлом футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Галф Юнайтед» из Дубая (ОАЭ) Андрес Иньеста порассуждал о возможность вернуться работать в каталонский клуб.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…