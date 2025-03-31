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Гагаузия борется за освобождение Евгении Гуцул: надеются на суд или международный уровень

Гагаузия борется за освобождение Евгении Гуцул: надеются на суд или международный уровень

Власти Гагаузии надеются на освобождение главы автономии Евгении Гуцул из-под ареста в Молдавии. Первый заместитель главы, Илья Узун, заявил о намерении добиваться правды в международных структурах, если суд не примет положительное решение.

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