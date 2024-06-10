Профессор Чумаков: Заворотнюк лечили альтернативной иммунотерапией

В онкологии развивается перспективное направление — альтернативная иммунотерапия. Профессор Петр Чумаков, занимавшийся разработкой персонализированной вакцины для Анастасии Заворотнюк, рассказал, что этот метод лечения помог продлить жизнь актрисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии