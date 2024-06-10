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Профессор Чумаков: Заворотнюк лечили альтернативной иммунотерапией

Профессор Чумаков: Заворотнюк лечили альтернативной иммунотерапией

В онкологии развивается перспективное направление — альтернативная иммунотерапия. Профессор Петр Чумаков, занимавшийся разработкой персонализированной вакцины для Анастасии Заворотнюк, рассказал, что этот метод лечения помог продлить жизнь актрисе.

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