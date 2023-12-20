ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Из 20 лет брака муж изменял мне 19,5. Об этом я узнала, когда он благодаря мне достиг карьерных высот

Из 20 лет брака муж изменял мне 19,5. Об этом я узнала, когда он благодаря мне достиг карьерных высот

Когда я была лет на двадцать моложе, то старалась избегать общения с умной и жесткой родной сестрой, которая старше меня на десять лет.

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Комментарии
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Майя Maja
Есть дамы, которых так и тянет все попробовать. Даже экстремальные отношения)) Ну до жути любопытные:)
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Майя Maja
&quot;Любовь зла, полюбишь и козла&quot; с
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15 час.
Владимир Соколов
глупая баба ищет обиду))
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