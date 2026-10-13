Число АЗС с бензином АИ-95 и АИ-92 в Воронежской области выросло

В Воронежской области увеличивается число заправок, на которых есть бензин и дизельное топливо. По данным регионального правительства на утро 13 октября, АИ-92 продают более чем на 78% АЗС, АИ-95 — более чем на 71%, а дизельное топливо — более чем на 91%.
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