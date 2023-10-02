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Расчет ПТУР ЗВО уничтожил в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации

Расчет ПТУР ЗВО уничтожил в блиндаже две группы ВСУ во время их ротации

Командир расчета 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным «Кот» сообщил, что в Харьковской области подразделения Западного военного округа Вооруженных сил России ликвидировали две смены личного состава украинских войск в процессе их ротации.

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