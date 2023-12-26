Британский премьер снял ролик о безделье, а RT о вмешательстве России в американские выборы

Британцы раскритиковали своего премьера за рождественское видео в стиле «Один дома», а телеканал "Russia Today" выпустил феерический шпионский ролик с Маргаритой Симоньян в главной роли: "Вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться!" .
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